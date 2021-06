Et sinn nach keng normal Verhältnisser en vue, wat d'Beweegungsfräiheet am Schengenraum ugeet.

Dat sot den Immigratiounsminister Jean Asselborn en Dënschdeg nom Conseil vun den EU-Minister fir Justiz a bannenzeg Affären. Hei goufen d'Propositiounen zum Thema vun der EU-Kommissioun diskutéiert, fir Krittäre fir d'Aschränke vun der Beweegungsfräiheet festzeleeën. Vill Memberstaaten wéilten nach ëmmer méi Kontroll, sou de Jean Asselborn.

De Jean Asselborn iwwer d´Beweegungsfräiheet am Schengenraum

"Dat ass ugaange mat den Attentater 2015, d'Migratiounskris an elo de Covid, dass mer praktesch an enger Situatioun sinn, an där d'fräi Circulatioun d'Exceptioun ass an dass ëmmer méi Restriktiounen elo agebaut gi sinn. An elo hu mer erëm gesinn, dass ëmmer méi Länner froen, dass eigentlech Restriktioune kéinten zu all Moment an ouni prezis Ursaach vun hire Regierunge kéinten agefouert ginn. Dat ass en fait den Doud vum Schengenraum."

An och wann een iwwert d'Grenze vun der EU ewech kuckt, wier kee Kompromëss en vue... 2015 hätt d'EU keng Migratiounspolitik gehat, mee haut nach manner, esou de Jean Asselborn. Den Ablack wier d'Situatioun éischter roueg, ma wéi de Chef vun der Internationaler Organisatioun fir Migratioun Antoni Vitorino rezent nach ervirgestrach hätt, kéint dat séier dréien.

De Jean Asselborn iwwer de Migratiounspakt

Jean Asselborn: "A mir si beim beschte Wëllen net preparéiert dorop. Mir hu keng Responsabilitéit, keng Solidaritéit, wat de Migratiounspakt ugeet, dee gudde Pakt, deen d'Kommissioun proposéiert huet, op jiddwer Fall relativ gutt, do wier fir jiddereen eppes dra gewiescht mat e wéineg gudde Wëllen. Wa mir keng intern Solidaritéit hunn, dass mer d'Charge deelen, da fanne mer selbstverständlech och kee Wee, fir eens ze gi mat de Partnerlänner."

D'Migratioun kéint een net stoppen, et kéint een Europa net zoumaachen, a Flüchtlinge misste gehollef kréien, dofir bräicht et eng uerdentlech europäesch Migratiounspolitik - ma mat där Ausso géing een ëmmer méi op daf Ouere stoussen, esou de Jean Asselborn.