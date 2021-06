D'europäesch Unioun wëll dëst Joer weider 250 Milliounen Euro ginn, fir de Kampf géint den Honger an Afrika.

Um Mëttwoch wäert d'EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen eng deementspriechend Annonce maachen, dat am Virfeld vum Sommet vun de groussen Industriestaaten, de G7, e Freiden.

D'UNO an ONGe fuerderen jo méi Engagement vun hinnen an der Lutte géint den Honger weltwäit. Duerch d'Corona-Pandemie wier d'Situatioun an de concernéierte Länner nämlech nach méi schlëmm ginn.