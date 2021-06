Trotz der Pandemie an den Ausgangs-Limitatiounen an der EU huet den Drogen-Maart zejoert nees geboomt.

Dem EU-Drogen-Rapport no, deen e Mëttwoch de Moie public gemaach gouf, hu sech kriminell Banden nach besser organiséiert, fir Drogen ze produzéieren an un d'Konsumenten ze bréngen. Deemno wieren an den 29 europäesche Länner, wou d'Drogen-Problematik ënnersicht gouf, net manner wéi 46 nei Drogen-Zorten detektéiert, déi gehandelt goufen. Alles an allem ginn um europäesche Kontinent eng 830 Substanzen iwwerwaacht.

Wéinst de Rees-Limitatioune ginn dem Drogen-Rapport no manner Bodypacker agesat, déi illegal Drogen an hirem Kierper transportéieren, mä d'Substanzen gi méi a Schëffscontaineren verstoppt.

D'Conclusiounen aus dem Rapport soen dëst:

De Cannabis-Konsum stabiliséiert sech op héijem Niveau, confisquéiert gouf d'Rekord-Gewiicht vu 7,9 Tonnen Heroin a fonnt goufen och 370 illegal Laboen, wou synthetesch Drogen fabrizéiert goufen.

Hei am Land goufen zum Beispill 6 Kilo Heroin an 2 Kilo Kokain vun der Police saiséiert.

Alles an allem ginn an Europa 83 Millioune erwuessen Drogen-Kranker gezielt; dat mécht een Drëttel vun alle Leit tëscht 15 an 64 Joer aus, déi soen, datt si wärend hirem Liewen Droge consomméiert hunn.

76 Prozent vun de Stierffäll duerch eng Iwwerdosis (ronn 5.800 Stierffäll) sinn op d'Huele vun Opioiden zréckzeféieren.

D'Haapt-Produktiouns-Länner vun Amphetaminnen heeschen Holland, Belsch an Polen.

Hei am Land sinn iwwer 1.100 Leit an engem Drogen-Substitutiouns-Programm.

2019 goufen et 8 Drogendoudeger zu Lëtzebuerg - dëst mécht eng Prevalenz vun 19 Fäll op eng Milliounen Awunner aus, wat iwwert der europäescher Moyenne vu 14 Fäll läit.