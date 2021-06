Ronn 90% vun den afrikanesche Länner wäerten d'Impfzil net erreechen. Dës Mesure soll Enkpäss besser verhënneren.

D'Europaparlament huet sech derfir ausgeschwat, datt d'Patenter op de Covid-Vaccinë fir eng gewëssen Zäit opgehuewe ginn, fir Livraisounsenkpäss a méi aarm Länner ofzebauen. An enger Deklaratioun vun haut fuerderen d'Europadeputéiert Verhandlunge mat der Welthandelsorganisatioun.

An engems betount d'Parlament dee beschte Wee wier, wann d'Produzenten och géife fir Technologien an d'Fachwësse fir d'Produktioun vun de Vaccinë fräi ginn. 355 Deputéiert hu fir d'Resolutioun gestëmmt. 263 waren dergéint an 71 hu sech enthal.

An der EU an och zu Lëtzebuerg ass d'Hallschent vun de Bierger a Biergerinne géint de Covid geimpft. Haut gouf bekannt, datt wuel awer 90% vun den afrikanesche Länner hiert Zil net erreeche wäerte bis de September 10% vun hirer Populatioun immuniséiert ze kréien.