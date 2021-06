Zanter dem Ufank vun er Pandemie sinn an der EU eng Hellewull gefälschte Produite fir de Gesondheetsschutz séchergestallt ginn, oder se hate Feeler.

D'Ermëttler vun der EU-Bedruchsbekämpfungsagence Olaf hu ronn 52 Millioune mannerwäerteg Produite fir d'Hänn, Schutzmasken an Test-Kitten opgespiert, heescht et am Joresrapport 2020, deen en Donneschdeg verëffentlecht gouf. Bei de Ermëttlunge goufen deemno 1.150 verdächteg Händler identifizéiert.

"Zanter Mäerz 2020 hu mir d'Menace duerch gefälschten, mannerwäerteg oder onsécher Produiten ënnersicht, déi ëmmer méi grouss gëtt an drop reagéiert", sou den Olaf-Generaldirekter Ville Itala. D'Produite stamen dacks aus Drëttstaaten. Vill Entreprise wëlle vun der Pandemie profitéieren a wieren dowéinst an déi Geschäftswelt erageklommen, ouni awer Erfarung op deem Gebitt ze hunn.

Quasi iwwer Nuecht wieren a ville EU-Länner laang Kette vun Tëschenhändler entstanen, fir d'Identitéit vun de Brigangen ze verschleieren. D'Resultat wiere gëfteg Produite fir d'Hänn ze desinfizéieren, mannerwäerteg Masken an net zertifiéiert Test-Kitten. Déi dänesch Autoritéiten hunn zum Beispill 140.000 Liter Desinfectant aus der Tierkei aus dem Verkéier gezunn, déi geféierlech Quantitéite Methanol enthalen.

D'EU-Bedruchsbekämpfungsagence fuerdert eng besser Zesummenaarbecht mat der Douane an den Autoritéiten, déi Zertifikater ausstellen, ma och ënnert de Memberstaaten.

Zefridde wier een awer, wat dat fréizäitegt Virgoe géint gefälschten Impfstoffer ugeet. "Nach ier den éischte Vaccin gesprëtzt gouf, hu mir Alarm wéinst Offere vu gefälschten Impfstoffer geschloen", sou den Itala weider. Doduerch wier Bedruch an deem Beräich "souwäit ee wéisst" verhënnert ginn.

2020 konnt Olaf am Ganzen 230 Bedruchsënnersichungen ofschléissen an 375 Recommandatiounen un national an EU-Autoritéiten ausschwätzen. D'Agence wéilt an Zukunft mam nei geschaaften Europäesche Parquet (Eppo) zesummeschaffen, déi den 1. Juni mat hirer Aarbecht ugefaangen huet an och fir Bedruchsfäll zoustänneg ass. Am Géigesaz zu Olaf dierf Eppo Persounen an Entreprise strofrechtlech poursuivéieren.