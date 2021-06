Deen Zertifikat soll d'Reesen tëscht de Memberstaaten vereinfachen.

Déi 27 Memberstaate si sech drop eens ginn, fir hir Mesurë besser ze koordinéieren, behale sech awer weider d'Recht vir, fir méi restriktiv ze ginn, wa Varianten optrieden.

Dat geet aus engem Text ervir, aus deem d'Noriichtenagence AFP zitéiert an deen elo vun den Ambassadeure vun de Memberstaaten ugeholl gouf. Am Prinzip muss eng Persoun, déi e Covid-Zertifikat huet nom 1. Juli net méi a Quarantän an och keng zousätzlech Tester maachen. Déi kéinten awer an exzeptionelle Fäll nees vun engem Land agefouert ginn. PCR-Tester sollen europawäit fir 72 Stonne gëllen, Schnelltester net méi wéi 48.

Kanner ënner 12 Joer musse keen Test méi maachen. A Mannerjäreger, déi mat hiren Elteren oder soss engem Begleeder reesen, brauche genee wéi déi Erwuessen ronderëm se net a Quarantän.