Op Grond vun der Ausbreedung vun neie Coronavirus-Varianten hunn d'EU-Memberstaate virun der Summer-Reeszäit hir Reesrecommandatiounen ugepasst.

Op Grond vun der Ausbreedung vun neie Coronavirus-Varianten hunn d'EU-Memberstaate virun der Summer- Reeszäit hir Reesrecommandatiounen ugepasst. Zu Bréissel gouf e Freideg eng "Noutbrems" decidéiert, déi eng Aféierung vun enger Test- a Quarantänsflicht och fir komplett geimpft Persoune mam digitale Corona-Zertifikat vun der EU erméiglecht. Am Géigenzuch si Bestëmmunge fir d'Astufung vu Risikogebidder e bësse gelockert ginn.

No der Decisioun vun e Freideg kann all Memberstaat decidéieren, d'Noutbrems ze zéien. Dës gëllt "virun allem opgrond vun enger héijer Ausbreedung vu SARS-CoV2-Varianten", heescht et am Text, deen der Noriichtenagence AFP virläit.

Restriktioune wéi eng Testflicht oder eng Quarantänsflicht kéinten domadder bei der Arees aus bestëmmte betraffene Stied oder Regiounen oder och ganzen EU-Länner decidéiert ginn.