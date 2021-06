Hei geet et ëm d'Prioritéit vun der nationaler Verfassung virum EU-Recht.

De Regierungschef Mateusz Morawiecki hat d'Geriicht Enn Mäerz ëm eng Decisioun zu dësem Sujet gebieden. Grond war en Urteel vum Europäesche Geriichtshaff géint déi ëmstridde Justizform vun der rietskonservativer Regierungspartei PiS.

D'EU-Kommissioun huet déi polnesch Regierung Ufank Juni opgefuerdert, d'Demande un d'Verfassungsgeriicht zeréckzehuelen an d'Prioritéit vun europäeschem virun nationalem Recht unzëerkennen.

Wann déi polnesch Regierung hei net géif alenken, kann dem Land der EU no eng Prozedur wéinst engem Vertragsverstouss bevirstoen. Wéinst Verstéiss géint rechtsstaatlech Grondsätz steet Polen an der EU jo scho méi laang an der Kritik.