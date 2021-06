Mat engem neie Pack u Sanktiounen huet d'EU e Méindeg kuerz viru Mëtteg op d'Repressioun vum belarussesche President Lukaschenko reagéiert.

Sanktioune géint Belarus decidéiert / vum Tim Morizet

"Ech mengen, datt d'Europäesch Unioun haut weist, datt se ka wa wëll", esou de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn e Méindeg de Moie virum Treffe vun den EU-Ausseministeren um Kierchbierg. Zu Lëtzebuerg goufen e Méindeg weider Sanktioune géint d'Ënnerstëtzer vum belarussesche Staatschef Lukaschenko diskutéiert an a Kraaft gesat.

„Mir wäerten dat wouer maachen, wat mir scho beim informelle Ministertreffen decidéiert a ugekënnegt haten. Mir wäerten dee Wee konsequent virugoen an dem Lukaschenko a säi Regimm sanktionéieren. Mir wëllen esou dozou bäidroen, datt dëse Regime finanziell ausgedréchent gëtt", esou den Däitschen Ausseminister Heiko Maas virun der Versammlung um Kierchbierg. Konkret kréien 78 Persounen en Areesverbuet fir d'EU. Weider finanziell Mëttel a Fongen op EU-Territoire ginn agefruer.

Mesurë ginn et och géint 7 belarussesch Autoritéiten an Entreprisen. Och op ekonomesche Plang ginn et méi haart Strofe. Virun allem a Secteuren, déi vum Export ofhängeg sinn, esou de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

„Et geet vum Tubak bis eriwwer zum Schlësselprodukt Potassium, och Kali genannt. D'Sanktiounen hunn en Impakt op d'Äerduelegindustrie, mee och de Finanzsecteur. Et si scho Sanktiounen, déi wéidoe wäerten. Ech hoffe se dinn esou wéi, datt dëse Regime an d'Knéie geet."

Et wier schwiereg gewiescht, mee et wier ee sech als 27 Memberstaaten eens ginn, datt dës streng Mesuren néideg wieren. Eng Rëtsch Membere wiere bereet, Aboussen an hirem ekonomeschen Echange mat der fréierer Sowjetrepublik ze akzeptéieren. Hei si virun allem Länner ewéi Éisträich betraff.

No deem ganzen Theater géif kee Wee zeréck méi existéieren, esou den EU-Chefdiplomat Josep Borrell.

„Et gi méi ewéi 500 politesch Prisonéier den Ament am Belarus. Mir hunn engem schreckleche Spektakel nogekuckt, wou ee Journalist gekidnapped gouf an zu Falschaussoen op der Televisioun gezwonge gouf. Mir mussen elo all Mëttele mobiliséieren, déi mer kënnen."

Vu Lëtzebuerger Säit géif ee sech souguer wënschen, esou de Lëtzebuerger Ausseminister, datt de Lukaschenko - enges Daags - virun engem internationale Strofgeriicht lant.

No enger éischter Reunioun e Sonndeg mam Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, gouf et e Méindeg och en Austausch mat den EU-Ausseministere fir déi belarussesch Oppositiounsleaderin Tichanovskaya.