Dat seet den ungareschen Ausseminister Peter Szijjarto um Bord vum Ausseminister-Treffen am RTL-Interview.

D'ungarescht Parlament hat d'lescht Woch mat grousser Majoritéit e Gesetz gestëmmt, duerch dat et verbuede gëtt mat Mannerjäregen iwwer Homosexualitéit oder Transgeschlechtlechkeet ze schwätzen. De Minister verdeedegt d'Gesetz - hei géing keen diskriminéiert ginn. Jiddereen iwwer 18 dierft seng Sexualitéit an Ungarn ausliewen – fir déi Mannerjäreg wieren d'Eltere fir déi sexuell Educatioun zoustänneg.

Beim Ausseminister-Treffen um Kierchbierg gëtt et staark Kritik um Gesetz - et wier Europa net wierdeg, sou de Lëtzebuerger Chefdiplomat Jean Asselborn. Et géing een net méi am Mëttelalter liewen.

D'Benelux-Staaten hunn eng gemeinsam Deklaratioun geschriwwen, an där d'EU-Kommissioun opgefuerdert gëtt, ze handelen, déi ënnert anerem vun Däitschland a Frankräich ënnerstëtzt gëtt.

De franséischen Europaminister Clément Beaune huet iwwerdeems d'Decisioun vun der Uefa bedauert, déi et net erlaabt datt de Futtball-Stadion zu München beim Match Däitschland-Ungarn an de Reeboufaarwe beliicht gëtt.

De Buergermeeschter vu München huet mëttlerweil annoncéiert, datt eng Rei aner Gebaier uechter d'Stad wäerten an de Reeboufaarwe beliicht ginn - "Mir loossen eis op kee Fall dovunner ofhalen, e kloert Signal un Ungarn an un d'Welt ze schécken", sou den Dieter Reiter virun der Press: Wir reden jetzt viel über Politik, was wir aber als Signal senden wollen, ist ein Signal der Menschlichkeit, ein Signal der Toleranz, ein Signal der Weltoffenheit. Das hat nichts mit Parteipolitik, wie wir hier in München auch feststellen durften zu tun."