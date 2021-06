Zu Bréissel fänkt en Donneschdeg en EU-Sommet vun de Staats. a Regierungscheffen un, deen zwee Deeg dauere soll.

Ee vun den Haaptpunkten um Ordre du jour ass natierlech dat weidert Virgoen an der Corona-Pandemie an an deem Zesummenhang méiglech Deconfinementer beim europawäite Reesen.

E weidere Punkt, deen um éischten Owend um Programm steet, dréint sech ëm déi schwiereg Relatioun mat Russland. Däitschland a Frankräich hu jo proposéiert, dass et zu Sommeten tëscht der EU a Moskau soll kommen.

Diskutéiert gëtt och iwwert d’EU-Verhältnis zu der Tierkei. D’Kommissioun zu Bréissel huet am Virfeld e weideren Milliardepak fir Ankara proposéiert, als Hëllef beim Versuerge vu syresche Flüchtlingen.

Och e Sujet wäert zu Bréissel dann och sécherlech dat ëmstriddent ungarescht Homosexuellen-Gesetz sinn, dat vun enger Apperzuel u Memberlänner an och vun der EU-Kommissioun selwer kritiséiert gëtt.

De Xavier Bettel ass fir Lëtzebuerg zu Bréissel derbäi.