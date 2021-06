Dës soll verbessert, den Dialog mat Moskau erëm opgeholl ginn, esou de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Hie géif sech dofir wënschen, datt d'EU de russesche President Putin an den nächste Méint op Bréissel invitéiert.

Et wier wichteg, an Dossieren wéi dem Iran, Afghanistan oder Belarus, zesummen mat Russland no Léisungen ze sichen.

En éischte Versuch fir esou eng Entrevue, krut en Donneschdeg awer keng Unanimitéit.

De Xavier Bettel iwwer Russland

Mat sengem Gesetz iwwert d’Limitatioun vun Informatioun iwwert Homosexualitéit, ass Ungarn um EU-Sommet zu Bréissel op massiv Kritik gestouss. Eng Abberzuel u Staats- a Regierungscheffen si mat relativ däitleche Wieder géint de Victor Orban gaangen.

Den hollännesche Premier Mark Rutte huet oppen d’Memberschaft vun Ungarn an der EU a Fro gestallt.

Et wier en éierlechen Debat gewiescht, sot eis am RTL-Interview dono de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel. Et géife Limitte fir alles ginn, an déi wieren mat dësem Gesetz an Ungarn erreecht ginn.

Zwar kéint een de juristeschen Text als EU net kippen, mä de Victor Orban hätt awer gemierkt, dass en doduerch elo nach méi isoléiert ass, wéi virdrun schonn, fënnt de Premier. Mat de Wäerter vun der EU hätt dat Gesetz näischt méi ze dinn, an dat wier net dat Europa, an deem hie liewe wéilt.

De Xavier Bettel iwwert de Victor Orban

Trotz aller Kritik huet den Orban scho wëssen gedoen, dass hien d’Gesetz, dat och vum ungaresche Parlament gréng Luucht krut, net wäert zeréck zéien. A sengen Aen géif den Text sech och net géint Homosexueller riichten, mä reng den Elteren en exklusiivt Recht op d’Sexual-Erzéiung vun hire Kanner ginn.