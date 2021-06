An de leschte Woche sinn d'Corona-Infektiounen zu Lëtzebuerg ëmmer weider erofgaangen an doduerch gëtt de Grand-Duché elo als "gréng" agestuuft.

An der Woch vum 14. bis den 20. Juni ass den Inzidenzwäert iwwer 7 Deeg pro 100.000 Awunner vun 30 op 14 erofgaangen. D'Entwécklung aus de leschte Woche bréngt mat sech, datt den Europäeschen Zenter fir d'Preventioun an d'Kontroll vu Krankheeten de Grand-Duché op senger Corona-"Ampelkaart" elo als "gréng" astuuft, also als Land mat "schwaacher Inzidenz".

COVID-19 : Le #Luxembourg classé “vert” par @ECDC_EU! Le LU fait partie à présent des pays ayant un taux d’incidence faible. En effet, le taux d’incidence est passé de 30 à 14 par 100.000 habitants pour la semaine du 14 au 20 juin. https://t.co/sGN1MvvTgp — Sante.lu (@sante_lu) June 25, 2021

Am Oktober 2020 hat d'EU dës Kaart agefouert. D'Bierger an d'Biergerinne kënne sech zanterhier iwwert d'Kaart um Internet iwwert déi aktuell Corona-Lag an Europa informéieren.