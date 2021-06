D'EU-Staats-a Regierungscheffen ënnerstëtzen d'Pläng fir weider Milliarden un d'Tierkei z'iwwerweisen fir d'Versuergung vu syresche Flüchtlingen.

D'EU stellt der Tierkei am Kader vum Flüchtlingsaccord bis 2024 zousätzlech 3 Milliarden Euro zur Verfügung, fir den Accueil vu syresche Flüchtlingen. Och fir d'Nopeschlänner vu Syrien, Jordanien a Libanon, sinn 2,2 Milliarden Euro virgesinn. Grad wéi an der Tierkei liewen hei Millioune Mënschen, déi an de leschten 10 Joer vum Krich a Syrien verdriwwe goufen.

Dat hunn d'EU-Staats- a Regierungscheffen um Sommet déi lescht 2 Deeg zu Bréissel festgehalen. Iwwert de Fong vun der europäescher Migratiounspolitik gouf allerdéngs wéineg geschwat, e bewosste Choix, sou de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Mir solle wierklech evitéieren, well um Conseilsniveau musse mer eng Unanimitéit hunn a fir eis ass et wichteg, dass et op aneren Niveaue stattfënnt, wou een awer zu enger grousser Majoritéit an déi richteg Richtung ka goen. Et ass eng Fal, déi mer ganz oft gestallt kréie vu verschiddene Länner, déi probéieren, alles op Conseilsniveau ze kréien, fir dass mer net weiderkommen. An déi Fal solle mer net drafalen. Dowéinst war et wichteg, haut de strikte Minimum ze diskutéieren an an de kompetente Conseilen déi Diskussioune weider ze féieren.

Géigeniwwer der Tierkei goufen dann och eng Rei Ouverture gemaach, d'EU begréisst, datt d'Situatioun um Mëttelmier sech nees berouegt huet.