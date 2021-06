Um 2. Dag vum EU-Sommet stoung d'Wirtschaft an den Nees-Opbau no der Kris am Mëttelpunkt.

D'Staats- a Regierungscheffe krute vun der Kommissioun de Point gemaach, wou d'Ëmsetze vum 750-Milliarden-Euro-schwéiere Relance-Plang drun ass, a si vun der Cheffin vun der Zentralbank a vum Chef vum Eurogrupp iwwert d'wirtschaftlech Situatioun an Europa informéiert ginn.

2. Dag EU-Sommet / Resumé Fanny Kinsch

D'Ursula von der Leyen war zefridden. 24 national Pläng goufe bis ewell agereecht, 12 krute schonn de Feu vert vun der EU-Kommissioun.

All d'Pläng erreechen oder iwwertreffen d'Zil vun 20% Invest an d'Digitaalt. D'selwecht bei de gréngen Investissementer, all d'Pläng erreechen oder iwwertreffen d'Zil vu 37% an dat ass gutt. Dat heescht, dass mer Investissementer vun op d'mannst 200 Milliarden Euro a gréng Mesure wäerten hunn."

Dat wier och wichteg, fir méi resilient fir d'Zukunft ze ginn, sot de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Dat ass och e Fazit, deen de Moien déi ganzen Zäit erëmkomm ass, dass et och eng Ëmstellung muss sinn, et ass vu grénge Finanze geschwat ginn, a wéi mir virun e puer Joer, wéi vu grénge Bonds, vu grénger Bourse, vu grénge Finanze geschwat hunn, hu vill Leit gesot, datt ass Nische-Politik. Mä viru Jore war et eng Nische-Politik, haut ass et och eng Realitéit a wäert och predominant ginn.

Wann een d'Situatioun haut mat der Finanzkris vergläiche géing, géing et der Wirtschaft awer éischter gutt goen. Bis ewell wier ee gutt duerch eng aussergewéinlech schwiereg Situatioun komm, sot och déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Indem wir beherzt gehandelt haben, in dem wir die notwendige Spielräume und Gelder zur Verfügung gestellt haben, auch vergleichsweise schnell gehandelt haben, wenn ich an den Eigenmittelbeschluss denke für die Next-Generation EU-Pläne. Und das alles hat geholfen, dass die Aussichten relativ gut sind, dass wir zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung kommen und auch zu einem schnellen Erreichen des Vor-Krisen-Niveaus kommen.



Et war der däitscher Bundeskanzlerin Angela Merkel hire viraussiichtlech leschten EU-Conseil, virun de Walen am Hierscht. Him perséinlech, ma och der EU géing d'Angela Merkel feelen, sot de Xavier Bettel géigeniwwer der Press. Si hätt et dacks fäerdeg bruecht, Duerchbréch op EU-Niveau z'erreechen.