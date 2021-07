Vum 1. Juli un ass et a wäiten Deeler vun der EU méiglech, eng Corona-Impfung, oder eng iwwerstanen Infektioun, digital nozeweisen.

Lëtzebuerg huet dat Dokument jo schonn zanter enger Zäit. Domadder soll d'reesen an der EU méi einfach ginn.

Den digitalen Impfpass funktionéiert awer nach net an allen EU-Länner. 21 vun de 27 si prett, déi aner ware bis e Mëttwoch nach net un den EU-System ugeschloss (Irland, Malta, Holland, Rumänien, Schweden an Ungarn). D‘Schwäiz, Island, Norwegen a Liechtenstein maachen awer och mat.

Wéi eng Rechter ee mat deem Pass an engem Land huet, dat ass deels verschidden. Et gëllen d‘Reegele vum respektive Land.

Lëtzebuerg huet jo och de CovidCheck-System. Dee gëllt hei am Land bei Manifestatiounen, Concerten, a Restauranten, Baren, oder Fitnesszenteren, déi matmaachen.

Dat heescht awer net, datt ee mat deem CovidCheck déi selwecht Rechter an engem anere Land huet. Mä de Certificat, de QR-Code, dee kann ee jiddefalls am Ausland notzen. Wéi eng Dieren engem dann domadder opginn, hänkt vum respektive Land of.