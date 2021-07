Vun dësem Samschdeg u solle Produite wéi Schallimoen, Plastiksgeschier an Telleren, Réier- an Ouerestäbercher oder Becheren aus dem Handel verschwannen.

Wat d'Händler a Gastronomen nach op Stock hunn, däerf nach verkaf ginn, ma si musse sech vun elo u verflichten, op Alternativen aus Glas oder Metall zeréckzegräifen, déi een net just 1 Kéier benotze kann.

Mam Verbuet gouf eng EU-Richtlinn aus dem Joer 2019 ëmgesat, déi de sougenannten "Ee-Wee-Produiten" betrëfft. Och To-Go-Becheren a Becheren aus Styropor dierfen net méi nei op de Maart kommen. Verbuede sinn donieft och Wegwerftelleren, - becheren oder -besteck aus biobaséierten oder biologesch ofbaubarem Plastik. Dat selwecht gëllt fir Geschier aus Kartrong, dat zu engem klengen Deel aus Plastik besteet oder mat enger Folie iwwerzunn ass.

Déi nei Reegelung soll dozou bäidroen, déi Onmasse vu Plastik an der Ëmwelt a besonnesch an de Weltmierer massiv ze reduzéieren. Geplangt ass och nach, dass bis d'Joer 2029 op d'mannst 9 vun 10 Plastiksfläsche getrennt musse gesammelt ginn. Et gëtt och festgehalen, dass nei verkaafte Fläschen aus Plastik bis 2025 zu op d'mannst 25% aus recycléiertem Material musse bestoen.

Lagerbestänn dierfe wéi gesot nach opgebraucht ginn an dat heescht och weiderhin nach verkaf ginn. Et kéint deemno wéi also nach e bëssen daueren, bis de Plastik tatsächlech ganz verschwënnt, zum Beispill geet een an Däitschland dovun aus, dass nach gréisser Quantitéiten op Reserv do sinn.

EcoBoxen - praktesch awer deier

De System vun de weider-verwäertbaren EcoBoxen fir Liewensmëttel ass praktesch, mee huet och säi Präis.

Zanter dem Lancement virun 3 Joer huet dëse System bal 560.000 Euro kascht, aktuell sinn eng ronn 84.000 EcoBoxen am Ëmlaf.

Dat äntwert d'Ëmweltministesch Dieschbourg op entspriechend parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement.

Hei ass et och d'Prezisioun, datt och Veräiner kënnen op de System vun den EcoBoxen zeréckgräifen: sief et iwwert d'Gemeng, déi dës Këschten zur Verfügung stellt, Lounen iwwert en externe Service-Provider oder awer sech selwer e Stock un de Liewensmëttelkëschten zouleeën.

Et muss ee wëssen, datt d'EcoBoxe mussen professionell virum an nom Gebrauch gespullt ginn.