Op den 1. Juli huet Slowenien jo d’EU-Presidence fir 6 Méint laang iwwerholl.

De Premier Jansa stellt en Dënschdeg de Moien am Europaparlament zu Stroossbuerg säi Plang fir dat Hallefjoer vir, an deem d’Wirtschaft no Corona nees soll ugedriwwe ginn.

Déi sloweenesch Regierung wëll sech och fir eng EU asetzen, déi Rechtsstaatlechkeet an déi selwecht Critèrë fir all Member fuerdert.

Genee well dat a Slowenien an der Lescht jo net ëmmer agehale gouf, war d‘Land méi dacks kritiséiert ginn.