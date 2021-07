Iwwert d'Kommissioun goufe bis ewell 330 Mio. Biontech/Pfizer Dosen, 100 Mio. AstraZeneca, 50 Millioune Moderna an 20 Mio. Johnson&Johnson verdeelt.

D'EU huet hiert Zil erreecht, genuch Coronavirus-Impfstoffer ze liwweren, fir 70 Prozent vun der erwuessener Populatioun z'impfen, dat huet d'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Samschdeg de Moien annoncéiert.

Déi 27 eenzel Regierunge si responsabel dofir, hir Bierger z'impfen, an dat wier op verschiddene Plaze vill méi séier gaangen, wéi op aneren, ma, sou d'Presidentin, d'"EU huet hiert Wuert gehalen".

Iwwert d'Kommissioun goufe bis ewell 330 Millioune Biontech/Pfizer Dosen, 100 Milliounen AstraZeneca, 50 Millioune Moderna an 20 Milliounen Johnson&Johnson verdeelt - vue datt bis op Johnson&Johnson all Impfstoff 2 Dosisse brauch, geet dat duer fir 70 Prozent vun de ronn 336 Millioune Leit an der EU z'impfen.