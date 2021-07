Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, participera au Conseil « Affaires étrangères » de l’Union européenne, qui se tiendra le 12 juillet 2021 à Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne commenceront la journée par une discussion stratégique sur la géopolitique des nouvelles technologies, ce qui leur permettra notamment de se pencher sur le lien croissant entre les nouvelles technologies et la politique étrangère et de sécurité de l’UE. Par la suite, les ministres auront un échange de vues approfondi sur la future boussole stratégique de l’Union européenne. La réunion du Conseil « Affaires étrangères » sera aussi l’occasion pour le ministre Asselborn et ses homologues européens d’avoir un échange de vues informel avec le nouveau ministre des Affaires étrangères d’Israël, Yair Lapid. L’échange devra notamment permettre d’aborder les relations entre l’UE et Israël, ainsi que le processus de paix au Moyen-Orient. Une discussion sur la situation en Ethiopie figurera également à l’ordre du jour. Enfin, dans l’après-midi, les ministres aborderont plusieurs questions d’actualité internationale, dont notamment la situation en Afghanistan suite au retrait des troupes de l’OTAN. Les derniers développements au Liban ainsi que dans les pays du Caucase du Sud seront également abordés dans ce contexte.