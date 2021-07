D’europäesch Zentralbank, d’EZB, huet e Mëttwoch de Moie gréng Luucht ginn, fir datt 2 Joer laang gepréift gëtt, wéi dee Projet ka Realitéit ginn.

De Gouverneur vun der Lëtzebuerger Zentralbank de Gaston Reinesch erkläert am RTL-Interview, datt et drëms geet, de Bierger an den Entreprisen an Zukunft Zentralbankgeld ënner digitaler Form zur Verfügung ze stellen. Aktuell gëtt et just Zentralbankgeld ënner Form vu Schäiner a Mënzen.

De Gaston Reinesch um Mikro vum François Aulner

"D’Boergeld wäert awer och bleiwen", huet de Gouverneur vun der Zentralbank betount. Den Digitalen Euro wier also komplementar, mee et wier och "e Matgoen an déi nei Welt". En digitalen Euro misst dem Gaston Reinesch no "sécher, fiabel, käschtegënschteg, séier a 7 Deeg op 7 disponibel sinn an de Respekt vun der Privatsphär assuréieren".

D’klassesch Banke riskéieren, duerch digital Wärungen a Servicer en Deel vun hirem Akommes op d’Fraisen ze verléieren, mee an den Aen vum Gaston Reinesch hunn d’Banken Interêt, "matzeschaffen a si maachen dat och". Déi gréisst Gefor fir si wier, datt nei privat Payementer Servicer a Big-Tech-Firme si iwwerrennen. An engem Interview mat der Financial Times huet de Member vum Directoire vun der EZB de Fabio Panetta awer och eng Taxe op Depote vun iwwer 3.000 Euro an Aussiicht gestallt, fir esou Perten ze kompenséieren.

Am Géigesaz zu de Kryptowährunge géing de Wäert vun engem digitalen Euro net eleng duerch den Algorithmus an de Marché bestëmmt ginn, mee duerch d’Geldpolitik vun der Zentralbank.