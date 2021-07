Den Etat de droit ass hei am Land garantéiert, mä d'EU-Kommissioun stellt an hirem Rapport awer och fest, datt a Beräicher ka méi a besser geschafft ginn.

Dozou gehéiert ënner anerem den Accès zu ëffentlechen Dokumenter an den Accès allgemeng fir Informatiounen, déi Journaliste froen, wéi et Sputt no uewe géif ginn. Och d'Digitaliséierung vun der Justiz misst dem Rapport no onbedéngt nach weider ausgebaut ginn.

Kritik gëtt et am Rechtsstaatlechkeetsrapport, deen en Dënschdeg publizéiert gouf, wat d'Virschrëften ugeet, déi d'Lutte géint Korruptioun uginn: absënns am Code de Conduite fir Deputéiert géif et nach e Manktem u Koherenz an dem Ëmsetzen vun dësen Dispositiounen.

Zefridden ass d'EU-Kommissioun iwwert d'Progrèsen, déi d'aktuell Reform vun der Verfassung mécht, wou explizitt op d'Onofhängegkeet vun der Justiz an dem Parquet géif higewise ginn.

D'Dispositiounen iwwert d'Finanzéierung vun de Parteie goufen iwwerschafft, dat begréisst d'EU-Kommissioun a schwätzt vun méi Transparenz.