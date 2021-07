Dës Saisie huet eng Valeur vu ronn 54 Milliounen €. No 68.000 Kontrollen goufen eng 670 Mandat d'Arrête geschriwwen.

Dës Leit waren an 42 kriminelle Reseauen organiséiert.

Un dëser Aktioun, déi wärend annerhallwem Joer gelaf ass, waren och Lëtzebuerger Police-Unitéite bedeelegt, dat nieft Police-Zerwisser an anere 70 Länner.

Déi meescht gefälscht Produkter waren Alkohol, Liewensmëttel-Additiven, Uebst, Zocker, Fleesch a Fësch.

A Spuenien a Portugal huet d'Police z.B. e Fälscher- a Schmugglerreseau opgedeckt, dee mat Moulen gehandelt huet. A Spuenien waren 48.000 Liter Whiskey gepanscht ginn an an Italien war et de Wäin, dee vu schlechter Qualitéit war.

Saiséiert goufen z.B. awer och 51.000 Kilo gefälschten Hunneg, grad wéi Päerdsfleesch, dat net den Normen entsprach huet, a wou d'Zertifikater gefälscht gi waren.

Hei am Land huet sech d'Aktioun géint d'international Fälscher-Reseauen op Alkohol konzentréiert - e Produkt, dat net nëmmen illegal um Marché ass, mä och nach eng seriö Gefor fir d'Gesondheet duerstellt.