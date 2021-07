An Ungarn gëtt elo e Referendum iwwer d'Anti-LGBTQ-Gesetz gemaach, duerch dat d'Promotioun vun Homosexualitéit bei Mannerjärege verbuede gouf.

Dat huet den ungaresche President Viktor Orban um Mëttwoch an engem Video op senger Facebook-Säit annoncéiert. Donieft huet hien d'Populatioun dozou opgeruff, dat vun der EU schaarf kritiséiert Gesetz ze ënnerstëtzen. De rietskonservative President schwätzt a sengem Video vun enger Attack vun der EU géint Ungarn.

D'EU-Kommissioun hat opgrond vum Gesetz eng Prozedur wéinst Verstouss géint d'Rechtsstaatlechkeet lancéiert. Och an Ungarn gouf et scho Protester vu Mënscherechtsaktivisten a Vertrieder vun der LGBTQ-Communautéit géint d'Akraafttriede vum Gesetz.

Jean Asselborn freet Referendum iwwer Verbleif vun Ungarn an der EU

De Lëtzebuerger Ausseminister ass no der Ukënnegung vum Viktor Orban der Meenung, dass een an der EU e Referendum misst organiséiere fir ofzestëmmen, ob Ungarn soll an der EU bleiwen oder net. Dat sot hien an engem Interview mam däitsche Spiegel. Hie wier iwwerzeegt, dass d'Resultat nawell däitlech wier, esou de Jean Asselborn weider.