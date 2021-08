Bis d'Joer 2023 hätt sech d'Europäesch Kommissioun 1,8 Milliarden Dosisse vum Impfstoff vu Biontech/Pfizer geséchert, sou d'Kommissiounspresidentin.

Dës Zomm géing duergoen, fir d'Impfungen an der EU opzefrëschen an u méiglech Virusvarianten unzepassen, sot d'Ursula von der Leyen den Zeitunge vum "Redaktionsnetwerk Deutschland".

Mat Bléck op den aktuellen Impftaux huet si déi europäesch Impfstrategie verdeedegt a gesot, dass se sech als richteg erwisen hätt, och wann et eng Partie Problemer an der Ufanksphas goufen. Si wéilt sech léiwer net ausmolen, wéi d'Resultat haut wier, wann all EU-Staat d'Impfstoffer op eege Fauscht kaf hätt, huet d'Kommissiounspresidentin betount. A bal kenger Regioun op der Welt wieren nämlech mëttlerweil esou vill Mënschen duerch eng Impfung geschützt wéi ënnert den 440 Milliounen EU-Bierger.

13 vun de 27 EU-Memberstaaten hunn antëscht eng Impfquot vun iwwer 50 Prozent erreecht, dorënner zum Beispill Spuenien, Frankräich, Italien oder Däitschland. Am mannste Covid-Impfunge goufen et a Bulgarien a Rumänien mat 14 Prozent vun den Awunner, respektiv 25 Prozent.

Déi däitsch Politikerin huet iwwerdeems drun erënnert, dass d'EU parallel nach Drëttstaate mat iwwer 550 Milliounen Dosisse Vaccin versuergt hätt. An dat géing si besonnesch houfreg maachen, well d'Europäer "ëmmer oppen a fair géintiwwer dem Rescht vun der Welt bliwwe sinn".

A puncto Zouloossung vum russeschen Impfstoff Sputnik V an der EU ginn et iwwerdeems keng Nouvellen. Den Hiersteller huet nach ëmmer net genuch Donnéeë geliwwert, fir d'Sécherheet vum Impfstoff nozeweisen, sot von der Leyen. Bis ewell gouf Sputnik V an 69 Staate weltwäit zougelooss. An der EU benotzen Ungarn an d'Slowakei de russesche Vaccin, och wann en net vun der Ema zougelooss gouf.