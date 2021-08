Op Grond vun der aktueller Situatioun an Afghanistan huet de Lëtzebuerger Ausseminister kee Versteesdemech fir d'Fuerderung vun de 6 EU-Staaten.

"Iwwert esou Initiative kann ech just de Kapp rëselen", sou reagéiert den Ausseminister Jean Asselborn an engem Interview mam däitschen Tagesspiegel op d’Initiativ vu 6 EU-Länner, fir d‘Unioun via Bréif opzefuerderen, weiderhi Leit kënnen an den Afghanistan Heem ze schécken.

Däitschland, d’Belsch, Holland, Dänemark, Éisträich a Griichenland hunn dat gemaach, woufir de Jean Asselborn wéineg Versteesdemech huet.

Et kéint kee garantéieren, dass déi Leit deen Ament net an d’Hänn vun den Taliban géife geroden, déi am Afghanistan den Ament jo ferme un Terrain gewannen. Dofir wier eng Diskussioun ëm sougenannten „Ofschiebungen“ momentan falsch, heescht et an deem Interview.

Et misst elo villméi drëms goen, fir deenen, déi an de leschte Joren d‘EU an d’Uno ënnerstëtzt haten, eng Méiglechkeet ze ginn, an der EU Schutz ze sichen, fënnt de Jean Asselborn.

Fir déi 6 Länner, déi um Réckféiere vu Leit an den Afghanistan festhalen, géif e Stopp vun där Initiativ dat falscht Signal senden, steet am Bréif, well doduerch warscheinlech dann nach méi Leit de Wee an d’EU géife sichen.