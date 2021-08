De Lëtzebuerger Ex-Premier a fréiere Kommissiounschef kuckt an engem Interview mam belsche Soir op d'europäesch Zesummenaarbecht mat der Kanzlerin zeréck.

Mat Luef, mä och mat Kritik kommentéiert de Jean-Claude Juncker déi europapolitesch Roll vun der däitscher Bundeskanzlerin. D'Angela Merkel hätt ni eleng gehandelt, wann et drëms goung, Europa ze retten. Si hätt Griicheland zwar gerett, well se net Nee zum Hëllefsprogramm sot. Si hätt déi aner awer och vill Zäit kascht, wéinst Differenzen an hirem parlamentaresche Grupp. An der Flüchtlingskris hätt si net d'Grenzen opgemaach, mä si hätt se net zougemaach, dat wier eng Nuance, sou gëtt de fréiere Kommissiounspresident an der belscher Zeitung zitéiert.

Mat Bléck op déi aktuell Kris gëtt de Jean-Claude Juncker ze bedenken, datt d'Angela Merkel am Ufank vum Joerdausend zu deene gehéiert hätt, déi refuséiert hunn, datt d'Santé eng europäesch Kompetenz soll ginn. Och ouni eng Kanzlerin Merkel wéisst Däitschland, datt et déi europäesch Kaart misst spillen. Et géing keen anere Choix ginn. Op där aner Säit beschreift de Jean-Claude Juncker eng Politikerin, déi trotz rationeller Approche der Meenung war, datt Europa derwäert ass. Si wier eng Staatsfra, déi ëmmer déi richteg Froe gestallt hätt, déi zesumme mat aneren u Léisunge geschafft hätt an déi sech an hirem eegene Land alt géint Hostilitéiten duerchgesat hätt.

Op perséinlechem Plang beschreift de Jean-Claude Juncker eng gutt Relatioun, si hätt an de wichtege Momenter ëmmer nogelauschtert an Interêt gewisen, och privat. Hir wichtegst Qualitéit wier eng gewëss Demut, si hätt all déi aner EU-Memberen ëmmer eescht geholl, och déi kleng.