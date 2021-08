Den 1. Juni dëst Joer hat den neien europäeschen Parquet, mat Sëtz hei zu Lëtzebuerg, mat senger Aarbecht ugefaangen.

Zanterhier sinn net manner wéi 1.200 Fäll schonns op de Schreifdëscher vun de Juriste gelant.

Dat huet d’Laura Kövesi, d'Cheffin vum EU-Parquet, dem däitsche Focus géintiwwer confirméiert.

Zil vun der neier Institutioun ass et jo, géint Strofdote virzegoen, déi den EU-Budget belaaschten, an der Haaptsaach also Bedruchs- oder Korruptiounsfäll.

Deen alleréischte Fall, mat deem ee chargéiert gi war, war een aus Däitschland, wou et em Bedruch mat der TVA goung.