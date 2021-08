Déi polnesch Regierung wëll déi ëmstridden Disziplinarkummer fir Riichter, wéi vun der EU gefuerdert, opléisen.

Parallel wëll een dann d'Ufro maachen, d'Consigne vum Europäesche Geriichtshaff opzehiewen, déi si dozou gezwongen hat .

Domat gëtt Polen am Sträit mat der Europäescher Unioun kleng bäi. Den Europäesche Geriichtshaff hat entscheet, dass déi geplangten Disziplinarkummer fir Riichter de Gesetzer vun der EU widderspriechen. Déi war am Kader vun der ëmstriddener Justizreform vun der nationalistescher PiS-Partei agefouert ginn. Den Europäesche Geriichtshaff hat am Urteel festgehalen, dass d'Onparteilechkeet an d'Onofhängegkeet vun de Riichter mat deem neie Gesetz net assuréiert wier. Déi wiere virun allem net virun Afloss vun der Regierung oder vum Parlament geschützt. Polen dreeën dowéinst Geldstrofen an e Verloscht vun EU-Finanzhëllefen.