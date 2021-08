En Dënschdeg kommen zu Bréissel d'EU-Innen- an Immigratiounsministeren beieneen.

Virun der Renconter huet de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn zum Widderstand géint d’Positioune vu Slowenien an Éisträich opgeruff.

Hie géif hoffen, dass et Widderstand géint den Här Kurz an den Här Jansa gëtt, déi sech allebéid kloer an definitiv am Aklang mat Leit wéi Orban, Salvini a Le Pen géife befannen, sot hien der Zeitung "Die Welt" géintiwwer. Si alleguer géifen eng direkt mënschlech Solidaritéit mam afghanesche Vollek refuséieren a géifen domadder hir Qualitéiten als Europäer verléieren, sou de Jean Asselborn.

Hannergrond ass déi hëtzeg Debatt iwwert den Accueil vun afghanesche Flüchtlingen an der EU. Slowenien an Éisträich hate sech do jo ganz retizent gewisen.

De Jean Asselborn dogéint huet d’EU-Memberen opgeruff, genuch Plaz fir Schutz-bedürfteg Leit bereetzestellen. Eng 40- bis 50.000 sougenannte Resettlement-Plaze missten et sinn, besonnesch fir Fraen a Kanner, a Leit, déi hiert Liewen ënnert engem Taliban- Regimm riskéieren ze verléieren.

Esou e Schratt géif d’Glafwierdegkeet vun Europa beim Asaz fir d’Mënscherechter stäerken, sou de Jean Asselborn an der Welt.

Éisträicheschen Ausseminister reagéiert op Reproche vu Jean Asselborn

Nom Interview vum Jean Asselborn an der Zeitung "Die Welt" huet den éisträicheschen Ausseminister op d'Reprochë reagéiert.

"D'Kritik vum lëtzebuergeschen Ausseminister Asselborn um Bundeskanzler Kurz ass schlicht absurd. Ëmmerhin huet Éisträich weltwäit gesi pro Kapp déi véiertgréisst Community un Afghanen an déi zweetgréisst bannent der EU." "Et wär ze begréissen, géif den Asselborn een änleche Grad u Solidaritéit a Mënschlechkeet weisen. Dofir misst Lëtzebuerg nämlech sechs Mol sou vill Afghanen ophuelen, wéi der den Ament do liewen. Da wär hie villäicht an enger Positioun, Rotschléi ze ginn. Lëtzebuerg ass häerzlech agelueden, mat Éisträich gläichzezéien. Bis dohinner gëllt „si tacuisses, philosophus mansisses“, sou den Ausseminister Alexander Schallenberg an enger Stellungnam, déi déi éisträichesch Ambassadrice hei zu Lëtzebuerg un d’Press weidergeleet huet.