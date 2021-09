Net-EU-Auslänner, déi an engem Bestietnis mat engem EU-Bierger Affer vun haislecher Gewalt ginn, kënnen no Scheedung net op sozial Ënnerstëtzung hoffen.

Nom EU-Recht ass et zoulässeg, wa Memberstaaten de weideren Openthalt vu genuch eegene Mëttelen ofhängeg maachen, dat huet en Donneschdeg den Europäesche Geriichtshaff (EuGH) zu Lëtzebuerg an engem Fall aus der Belsch decidéiert.

Konkret goung et ëm d'Openthaltsrecht vun engem Algerier, dee bis zu senger Scheedung haislecher Gewalt duerch seng franséisch Fra ausgesat war. D'Koppel huet zesummen an der Belsch gelieft. D'Fra ass no der Scheedung a Frankräich geplënnert, de Mann wëllt an der Belsch bleiwen.

Ma déi belsch Autoritéiten hu sengem Openthaltsrecht een Enn gesat. Well hien net méi Familljemember vun enger EU-Biergerin wier, misst hir fir ee weidert Recht, fir am Land ze bleiwen, eege Mëttel noweisen, déi hie vu Sozialhëllef onofhängeg maachen.