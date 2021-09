De Vizepremier an Defenseminister François Bausch ass zanter e Mëttwoch a Slowenien op engem informellen EU-Defense-Sommet.

Dobäi geet et ëm d’Evolutioun vun den aktuellen, operationellen Engagementer vun der EU. Den Afghanistan ass natierlech och e Sujet.

Déi däitsch Verdeedegungsministesch Annegret Kramp-Karrenbauer bei hirer Arrivée: "Wir haben in Afghanistan gesehen, dass wir mit Blick auf unsere eigenen Fähigkeiten nicht so weit sind, wie wir uns das vorgstellt haben. Wir waren vun den Amerikanern abhängig und es wird heute darum gehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, denn Afghanistan ist ein bitteres Ende, ist eine schwere Niederlage. Ob es eine dauerhafte Schwächung des Westens ist, kommt insbesondere auf die Frage an welche Schlüsse fir daraus folgern".

Extrait Annegret Kramp-Karrenbauer

Mä wéi kann eng europäesch Defense an der Zukunft konkret ausgesinn? D'Zesummenaarbecht soll weider verdéift ginn, esou de Lëtzebuerger Verdeedegungsminister François Bausch, deen awer net vun enger europäescher Arméi wëll schwätzen. Fir hir wär et méi sënnvoll, fir Kräften ze bündelen.

Extrait François Bausch

D'Ressourcë missten onbedéngt séier zesummegeluecht a gemeinsam geréiert ginn. De Constat misst dee sinn, datt Europa elo eleng zoustänneg ass fir seng Sécherheet.

Parallel gesi sech a Slowenien och d‘EU-Ausseministeren zum Thema Afghanistan.

De Jean Asselborn a seng 26 Homologe wëlle kucken, wéi een an Zukunft mat den Taliban wëll ëmgoen a wéi eng humanitär Ënnerstëtzung um Hindukusch kéint ausgesinn.