Nom haarde Pandemie-Joer 2020 goufen op ville beléiften Touristen-Destinatiounen nees méi Reesender gezielt, virun allem aus Europa.

D'Summersaison huet den Tourismusacteuren "e bësse Sauerstoff" bruecht. D'Visiteuren aus Asien a vun der anerer Säit vum Atlantik hunn zwar gefeelt, ma duerch déi einheimesch Reesender huet den Tourismus an Europa sech rëm bëssen erholl.

"Am Juli an am August hu mir déi 2-Milliounen-Grenz iwwerschratt. Dat hu mir zanter 2019 net méi erlieft", freet sech den Haris Theocharis, dee bis August griicheschen Tourismusminister war. Am Häerz vum Tourismusquartier Plaka zu Athen huet de Proprietär vun engem Café seng Ziler "ëm méi wéi 50 Prozent iwwertraff". Den Zimi Mistiopoulos, Co-Manager vum Hotel Byron, fënnt säi Gewënn nach ëmmer ze niddreg. Mat nëmmen 10 ausgebuchten Deeg am Verglach mat der Saison vu virun zwee Joer. "Esouguer wann d'Touristen do waren, hu se net vill kaf", erkläert den Dimitris Papachristodoulou, Besëtzer vun engem Souvenirsbuttek. Hie bedauert d'Absence vun amerikaneschen a chineseschen Touristen, "déi am meeschte konsuméieren".

© X07402/AFP/Archives/Louisa GOULIAMAKI

Och an Italien ware keng Amerikaner a Chinesen. "De réimeschen Tourismus besteet zu 80 Prozent aus Auslänner, vun deenen 80 Prozent Amerikaner an Asiate sinn", erkläert de Walter Pecoraro, Proprietär vum Hotel Cosmopolita zu Roum. Informatioune vum Hotelsverband no haten dëse Summer zu Roum 600 vun 1.200 Hoteller op, mat enger Auslaaschtung vun 30-35 Prozent.

Spuenien, déi zweetgréisst Destinatioun vun der Welt, no Frankräich, huet am Juli 4,4 Milliounen Touriste verzeechent. Dat sinn zwar 78 Prozent méi ewéi am Joer 2020, ma awer nach wäit vun den 9,9 Milliounen am Joer 2019 ewech, esou déi national Statistikagence.

© AFP/Archives/Pascal POCHARD-CASABIANCA

D'Mëttelmierküst war dëse Summer am beléiftsten. Hei waren am August 95 Prozent vun den Hoteller beluecht. Déi meescht Touriste koumen aus Frankräich (874.000), virun den Däitschen (707.000) an de Britten (555.000).

"Speziell dëse Summer war, datt nëmme wéineg Destinatiounen op waren", sot d'Ana Domenech, Direktesch vum franséische Site lastminute.com. "Griicheland war déi néi Destinatioun am Summer mat 79 Prozent méi Touriste wéi am Joer 2019."

Och den Tourismus a Frankräich hätt "e gudde Summer gehat". "Vun 37 Millioune Mënschen, déi dëse Summer an d'Vakanz gefuer sinn, si 85 Prozent am Land bliwwen", esou de Jean Baptiste Lemoyne, Staatssekretär fir den Tourismus.

Um Camping "Les Sablères" zu Vieux-Boucau ware 500 Stellplaze vu Mëtt Juli bis Enn August voll beluecht. Ronn 150 Ufroen hu missten all Dag refuséiert ginn. "Mir hunn den Niveau vun 2019 erreecht, wann net esouguer depasséiert", esou den Direkter Hervé Labarthe.