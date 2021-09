Den CSV-Europadeputéierte war e Méindeg op enger Pressekonferenz iwwert d'onfair Konkurrenz tëscht europäeschen an net-europäesche Betriber.

Mat Hëllef vun engem neien Instrument sollen d'Subventiounen ënnert d'Lupp geholl ginn. Et hätt ee Reegele fir d'Betriber am Bannemaart awer deelweis keng richteg Handhab fir déi, déi vu bausse kommen, betount de Christophe Hansen vun der CSV. Verschidde Prozedure wiere vun der Kommissioun virgesinn, fir Kontrollen ze maachen. Allerdéngs sinn déi u gewësse Seuile gebonnen, déi dem Europadeputéierten a Rapporter vum neien Instrument awer ze héich ugesat sinn. Bei enger Iwwernam vun engem Betrib zum Beispill läit dee Seuil bei 500 Millioune Chiffres d'affaires.

Christophe Hansen/Reportage Claudia Kollwelter

"D'Kommissioun mécht dat, well se fäerten, datt se dono ze vill Aarbecht kréien, mee ech mengen, datt awer och vill kleng Betriber a Start-uppen d'Gefor lafen, iwwerholl ze ginn. Da gëtt d'Technologie einfach enzwousch anescht matgeholl an da gëtt näischt méi an der europäescher Unioun produzéiert."

D'europäesch Handelspolitik géif funktionéieren, huet den CSV-Europadeputéierten ënnerstrach an do kéint een et a sengen Ae fäerdegbréngen, déi Valeuren ze exportéieren.

"Mer wëllen och duerch dëst Instrument fäerdegbréngen, datt aner Länner hir Industriepolitik an déi onfair Industriepraktiken ophalen. Et soll en Incentive ginn, domat opzehalen a se op dee Wee bréngen. "

China géif zu de Länner gehéieren, op déi et gëllt opzepassen, vue datt et e grousst Land wier, wat vill Investissementer an Europa mécht. De Christophe Hansen nennt d'Beispill vun Encevo zu Lëtzebuerg.

"Och do war et e chineseschen Acteur, deen zougeschloen huet a wou geschat gëtt, datt se am Präis gutt 25% iwwert deem louchen, wat d'Parte vun Encevo deemools wäert waren."

E wichtege Volet wier dem Christophe Hansen no dee vun de PMEen, well et déi wieren, déi sech am mannste wiere kéinten.