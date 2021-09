Dat geet aus enger Ëmfro ervir, déi den European Council on Foreign Relations (ECFR) an 12 europäesche Länner duerchgefouert huet.

Deemno huet déi aktuell däitsch Bundeskanzlerin net nëmmen an hirem Land, ma och uechter Europa eng grouss Popularitéit, vun där si profitéiere kéint, wa si dann nach ee weidere Schrëtt an hirer politescher Karriär wéilt maachen. Besonnesch an Holland, Spuenien a Portugal ass hir Popularitéit ganz grouss.

D'Leit, déi am Kader vum Sondage gefrot goufen, haten nieft der Kanzlerin och nach de franséische President Emmanuel Macron als Choix zu hirem Favorit um héchste Poste an der Europäescher Unioun. D'Resultat war däitlech: an all Land geséichen d'Leit am léifsten d'Merkel an deem Amt.

An Holland ass den Zousproch am gréissten: 58 Prozent hu sech hei fir d'Merkel ausgeschwat, de Macron kritt just knapp 6 Prozent. D'Landsleit vum Angela Merkel hu mat 42 Prozent fir hir Staatscheffin gestëmmt, dat géint 15 Prozent fir de Macron. Och an der Heemescht vum Macron ass d'Kanzlerin vir, dat mat 32 zu 20 Prozent. Souguer a Bulgarien, wou si ëmmer nees vill kritiséiert gëtt, louch d'Angela Merkel vir. Hei huet si sech mat 31 Prozent géint hire fiktive Géigner (12%) duerchgesat.

Den Auteure vun der Ëmfro no géif d'Merkel Stabilitéit representéieren an hiert Land huet a Krisen als Anker vun Europa gegollt.