Dat ass d'Decisioun, déi den EMGH en Dënschdeg zu Stroossbuerg an engem Communiqué publizéiert huet.

De Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko, deen 2006 zu London vergëft gouf, soll deemno Affer vun zwee russeschen Agente gi sinn. Hie war mat zwee de russesche Geschäftsmänner a fréiere KGB-Agenten Dmitri Kowtun an Andrej Lugowoi Téi drénken. Kuerz drop war hien un enger Polonium-Vergëftung gestuerwen. De Lugowoi, dee mëttlerweil am russesche Parlament sëtzt, weist d'Uschëllegungen zeréck a seet, dass se ongerecht, illegal a politesch motivéiert wieren.

Dem EMGH no wier dat déi eenzeg plausibel Erklärung fir d'Dot. En plus hätten déi Russesch Autoritéite sech virun effizienten Ermëttlunge gedréckt. De Kreml weist d'Beschëllegungen zeréck. Et léiche keng Ermëttlungsresultater vir a si géifen dës Entscheedung net akzeptéieren, sou de Spriecher vum Russesche President, den Dmitri Peskow. Russland gouf dozou verurteelt, eng Strof vun 100.000 Euro un d'Wittfra vum Litwinenko ze bezuelen.