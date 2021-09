Déi Europäesch Kommissioun huet en Dënschdeg déi nei Erasmus+-App virgestallt, déi ee weidere Meilesteen um Wee vun der Digitalisatioun vum Programm ass.

D'Erasmus+-App ass an allen EU-Sproochen disponibel an déngt och als Zougang zu den europäesche Studentekaarten, déi iwwerall an der Europäescher Unioun valabel sinn. D'Zukunft ass digital an duerch déi nei App kënne Studenten nach méi Saachen ouni Pabeier maachen.

Déi nei App fir Android an iOS erméiglecht et de Studenten, sech iwwer Partnerinstitutioune vun hirer Uni ze informéieren an doraus hiert Zil fir hiren Openthalt am Ausland auszewielen. Donieft kënne si hiren Online-Léierkontrakt ënnerschreiwen, Evenementer an nëtzlech Tipps iwwert hir Destinatioun entdecke souwéi mat anere Studenten a Kontakt kommen. Och d'Studentekaart kann iwwer d'App ugefrot ginn.

Bis elo maache scho 4.000 Héichschoule beim Netzwierk fir den Erasmus ouni Pabeier mat. De Programm garantéiert ee sécheren Datenaustausch, vereinfacht d'Verwaltung vun de Léierkontrakter an erméiglecht d'Aféierung an eng flächendeckend Unerkennung vun der europäescher Studentekaart.

Am Kader vum Aktiounsplang fir digital Educatioun ënnerstëtzt de Programm Erasmus+ vun 2021 bis 2027 d'Entwécklung vun digitale Kompetenzen an dreift den digitale Wandel vun den europäeschen Educatiounssystemer un.

Fir dat aktuellt akadeemescht Joer (2021-2022) wäerte ronn 600.000 Studente mam Erasmus+ an d'Ausland goen.

Fannt hei de komplette Communiqué vun der Europäescher Kommissioun.