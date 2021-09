Groussbritannien huet gedreet EU-Bierger, déi elo nom Brexit keng Openthaltsgeneemegung méi hunn, aus dem Land ze geheien.

Wien awer nach am Vereente Kinnekräich géif bleiwen, wier illegal do, esou de Staatssekretär, deen zoustänneg ass fir Migratioun an engem Interview.

D'Regierung géif erwaarden, datt déi betraffe Leit, fräiwëlleg d'Land verloossen. Am anere Fall géifen d'Autoritéiten déi Ausrees duerchsetzen.

EU-Bierger, déi virum Brexit den 1. Januar am Land gelieft hunn, konnte bis Enn Juni eng nei Demande fir eng Openthaltsgeneemegung maachen. Méi wéi 6 Millioune Mënschen hunn déi Prozedur entaméiert, bis elo goufe 5,4 Milliounen Demanden accordéiert. Enn August waren nach eng 400.000 Dossieren ze préiwen.