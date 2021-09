Si kréie virgeworf, sech net un d'Reegelen iwwert Open Data an d'Reutilisatioun vun Informatiounen aus ëffentleche Secteure gehalen ze hunn.

Wéi et an engem Schreiwes um Donneschdeg de Mëtten heescht, wieren déi 19 Memberstaate schrëftlech verwarnt ginn.

D'Autoritéiten an deene jeeweilege Länner hätten d'Kommissioun bis elo net informéiert, wéi si d'Direktive an nationaalt Recht ëmgesat hunn. D'Direktive vun 2019 soll fir méi Transparenz suergen an den Accès op ëffentlech Donnéeën erlaben. D'Memberstaaten hate bis de 17. Juli dëst Joer Zäit se ëmzesetzen. Elo hu si 2 Méint Zäit op déi schrëftlech Verwarnung ze reagéieren.