Schlecht bezuelt, vergläichsweis wéineg Privatliewen an ëmmer manner Parkplazen. Nëmmen nach wéineg Mënsche wëllen de Beruff vum Camionschauffer maachen.

No de Bundestagswalen an Däitschland gouf den Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, iwwert d'Situatioun vun de Camionschaufferen ugeschwat an hei gouf betount, dass obwuel vill Mënschen de Beruff scho wéilte maachen, ma een awer keng Leit fënnt, et definitiv e Problem vun den Aarbechtskonditioune wier. An doriwwer misst een nodenken. De brittesche Journalist, deen d'Fro gestallt hat, huet konkret op d'Situatioun a Groussbritannien higewisen. Op der Insel ass et wéinst dem Manque u Chauffeuren zu Versuergungsenkpäss komm, an anere Wieder: eidel Supermarchéen an Tankstellen ouni Bensin. Och grouss Gigante wéi McDonalds feelt et beispillsweis u Milkshaken.

Majo d'Kris ass keng reng brittesch, och net just eng däitsch Kris, ma et schéngt op alle Fall eng Europa-wäit Kris ze sinn, iwwert déi een op d'mannst, sou jo och den Olad Scholz, misst nodenken.

A Groussbritannien géifen et Experten no eng Partie Grënn ginn, fir de Réckgang vu Camionschaufferen. De Brexit an d'Pandemie hätten d'Kris méi séier virugedriwwen. Vill osteuropäesch Chauffeuren hätten nom Brexit d'Land verlooss a wéinst Corona ass d'Ausbildung fir nei Permisen, déi dacks iwwer 10.000 Euro kaschten, extrem an de Réckstand geroden. Fir dogéint ze wierken, schafft déi brittesch Regierung souguer mat Arbechtsvisaen déi bis Chrëschtdag gëllen, ronn 5.000 Stéck. E grousse Problem wier de Bensin, deen deelweis vum Militär misst assuréiert ginn, verschidden Deeler vum Land hate bis zu 90% vun hirem Bensin verbraucht a louche praktesch um Dréchenen.

A Groussbritannien eleng feelen enger Aschätzung vun "Transport Intelligence" op d'mannst 76.000 Camionschaufferen, deels geet ee souguer vu bis zu 100.000 Chauffeuren aus. An dorunner ass den Experten no net just d'Pandemie a Brexit Schold, ma de Secteur warnt zënter Jore virun Enkpäss. An dat net just a Groussbritannien, mä a ganz Europa. An Däitschland beispillsweis feele mëttlerweil tëscht 60.000 an 80.000 Chauffeuren, sou Schätzunge vum däitsche BGL. Dobäi kommen 30.000 Persounen déi all Joers an d'Pensioun ginn an nëmme 15.000 Lizenzen, déi kënnen an deem Zäitraum verdeelt ginn. Ma den Effekt ass bei eisen däitschen Noperen, fir de Moment op all Fall, nach net sou staark ze spieren. Och a Polen ass de Problem zënter enger Zäit méi wéi offensichtlech. Ronn e Fënneftel vun alle Plaze sinn eidel, a Groussbritannien ass souguer all 4. Plaz fräi.

Grënn fir d'"Ausstierwe" vum Beruff, ass eng schlecht Bezuelung, e schlechten Image an ze wéineg Parkplazen a ganz Europa, esou eng grouss Ëmfro bei Chauffeuren an Däitschland.

Dobäi kënnt natierlech, dass de Beruff grondsätzlech als Beruff ouni Zukunft kéint gëllen, well an Zäite vun Digitaliséierung an enger méi ekologescher Mobilitéit den "Trucker" ëmmer manner eng Plaz kéint op d'Dauer an der Beruffswelt fannen. Keng Chauffeure méi, mä automatiséiert Camionen, déi ouni Rouzäiten a Pausen d'Liwwerungen ausféieren. Chauffeure kéinten also an Zukunft, wéi iwwregens och Taxifuerer, Buschaufferen an Uberdriver, einfach iwwerflësseg ginn an och, deels bedéngt wéinst der Klima-Kris, manner erwënscht sinn. Ma bis dohinner ass et awer nach net sou wäit, ma de Problem betrëfft awer elo d'Branche, déi no Léisunge sicht. Wéini sech d'Effekter op de ganzen europäesche Marché auswierken an domadder och d'Supermarchéen an Tankstellen zu Lëtzebuerg betreffen, dierft eng Fro vun der Zäit sinn.