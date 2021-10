281 Deputéierter hunn en Dënschdeg zu Bukarest fir d'Mësstrauensmotioun géint d'Regierung vum liberale Florin Citu gestëmmt.

Géigestëmme goufen et keng, well dem Citu seng Partei a seng Alliéierter d'Ofstëmmung boykottéiert haten.

De Florin Citu hat eréischt am Dezember no de Parlamentswalen d'Amt iwwerholl. Hien huet eng Koalitiounsregierung ugefouert, déi aus senger liberalkonservativer PNL, der Mëtt-rietser-Partei USR an der Partei vun der ungarescher Minoritéit a Rumänien zesummegesat war.

Ma d'USR hat d'Unioun schonn am September verlooss. Si hunn dem Regierungschef eng "diktatoresch Attitüd" virgeworf. Och d'Oppositioun hat de Ministerpresident an der lescht hefteg kritiséiert. D'Sozialdemokraten hunn der Regierung reprochéiert, "d'Rumänen aarm ze maachen an d'Scholde vum Land an d'Luucht ze dreiwen".

Beim Debat am Parlament, virun der Ofstëmmung iwwer d'Mësstrauensmotioun, hat de Citu senge Géigner virgehalen, "d'Land an de Chaos ze stierzen".

Der Constitutioun no muss de President Klaus Iohannis elo een neie Regierungschef ernennen. Et gëtt Spekulatiounen, datt de konservative Staatschef de Florin Citu einfach nach eng Kéier nominéiere kéint. Dat géif awer warscheinlech zu Neiwale féieren. Aktuelle Meenungsëmfroen no géifen dovun allerdéngs virun allem d'Sozialdemokrate profitéieren.