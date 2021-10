EU-Kommissioun seet sech besuergt iwwert Urteel vum polnesche Verfassungsgeriicht, dat Deeler vun den EU-Traitéen als verfassungswiddreg klasséiert huet.

D'Tentative vum Europäesche Geriichtshaff, fir sech an déi polnesch Justiz anzemëschen, géif géint d'Souveränitéit verstoussen, huet et en Donneschdeg an engem Urteel zu Warschau geheescht.

D'Decisioun dierft de Sträit mat Bréissel nach weider verschäerfen. D'EU-Kommissioun reprochéiert Warschau d'Onofhängegkeet vun de Geriichter an d'Gewaltentrennung z'ënnergruewen.