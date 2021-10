Am Kader vun der Konferenz iwwert d’Zukunft vun Europa, sinn d’Deputéiert aus der zoustänneger Sous-Kommissioun vun 18-20 Auer am Kulturhuef.

Do kann een den Deputéierten da Froen stellen, oder Remarke mat op de Wee ginn, wéi ee sech d’Zukunft vun Europa ebe virstellt.

Enn September gouf et am selwechte Kader schonns e Vëlos-Tour am Dräilänner-Eck zu Schengen, wou ee sech och mat Lokalpolitiker vum däitsche Pärel an dem franséische Sierck-les-Bains gesinn hat.

Bis Enn Januar sinn nach weider 7 Eventer geplangt, wou een de Bierger wëll nolauschteren, iwwert hir Doleancen oder Suergen, wat Europa ugeet. Detailer fënnt een um Internetsite vun der Chamber.