Jonk Europäer sinn no der Pandemie elo nees dozou opgeruff, de Kontinent gratis op eegen Initiativ z'entdecken.

Am Kader vun der Initiativ DiscoverEU gi gratis Interrail-Päss u 60.000 Europäer am Alter vun 18 bis 20 Joer vun der EU-Kommissioun verginn. Déi, déi ausgewielt ginn, kënnen dann ee Mount laang tëscht Mäerz 2022 bis Februar 2023 mam Zuch duerch Europa reesen. Donieft solle si an de sozialen Netzwierker iwwert hir Erliefnisser schreiwen.

Wien interesséiert ass, ka sech vun en Dënschdeg u bis de 26. Oktober mellen. Kandidature si vun Individuen oder Gruppe bis zu véier Persoune méiglech.

Ma dëst Joer ginn et zwou Ausname am Verglach zu deene viregte Joren. Dëst Joer dierfen och 19 an 20 Joer al Europäer matmaachen. Dëst, well si duerch d'Pandemie an deene leschten zwou Ronnen net reese konnten. An och brittesch Staatsbierger dierfen dëst Joer nach matmaachen.

DiscoverEU war am Juni 2018 vun der Europäescher Kommissioun an d'Liewe geruff ginn. Eleng an der Ronn vun 2018 bis 2019 hate sech am Ganzen 350.000 Jonker fir 70.000 "Travel-Päss" gemellt. Fir vill vun hinne war et déi éischte Kéier, datt si ouni Eltere verreest sinn. Ma d'Majoritéit erkläert, datt si doduerch méi onofhängeg gi sinn. Donieft hätte si elo e bessert Verständnis fir aner Kulturen an der europäescher Geschicht an hunn hir Friemsproochekenntnesser verbessert.

De Kommissiounsvizepresident fir d'Fërderung vun der europäescher Liewensweis Margaritis Schinas huet donieft dorun erënnert, datt an de leschten 18 Méint vill Jonker "prägend Momenter vun hirer Jugend verpasst" hätten. D'Relance vun der Initiativ géif hien dohier freeën a gëtt zousätzlech duerch den Erasmus+ a weider Initiativen am Kader vum Europäesche Joer vun der Jugend 2022 gefërdert.

Fir méi Detailer an Informatioune fannt Dir hei de komplette Communiqué vun der Europäescher Kommissioun.