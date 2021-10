De Mainzer Pharmakonzern Biontech a säin US-Partner Pfizer hunn och an Europa eng Zouloossung fir hiren Impfstoff fir Kanner vu 5 bis 11 Joer ugefrot.

E Freideg hu béid Firme matgedeelt, dass si dofir d'Daten aus klineschen Etüde bei der Europäescher Medikamentenagence Ema agereecht hunn. Et handelt sech deemno ëm d'Daten, déi bei enger änlecher Ufro an den USA virun enger Woch gemaach gouf.

Eegenen Aussoen no hu Biontech/Pfizer hire Vaccin bei enger Zouloossungsetüd un iwwer 2.000 Kanner am Alter vu 5 bis 11 Joer getest. D'Doséierung gouf dobäi op 10 Mikrogramm pro Sprëtz reduzéiert. Bei eelere Mënsche ginn 30 Mikrogramm benotzt. Déi geteste Kanner hätten den Impfstoff gutt verdroen an eng Immunreaktioun gewisen, déi ze vergläichen ass, mat deenen an der Alterskategorie tëscht 16 a 25 Joer.

De Corona-Vaccin vu Pfizer a Biontech ass an Europa fir Kanner iwwer 12 Joer bedéngt zougelooss. Fir Erwuessener ass donieft eng Booster-Impfung 6 Méint no der zweeter Impfdosis accordéiert, dëst decidéiert awer all Land, respektiv déi national Santé fir sech.