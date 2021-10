Millioune Mënschen an Europa géifen elo schonn un Energieaarmut leiden, sou den Nicolas Schmit. Hie gesäit déi national Regierungen an der Verantwortung.

Duerch déi staark Hausse vun den Energiepräisser warnt den EU-Kommissär fir d'Aarbecht an dat Soziaalt, de fréiere Lëtzebuerger Aarbechtsminister Nicolas Schmit, viru méi Energieaarmut an Europa. Et géif elo scho Millioune Leit ginn, déi ënner Energieaarmut leiden, "an dës Zuel kéint nach méi grouss ginn", esou den Nicolas Schmit géintiwwer der däitscher Presseagence DPA. D'EU-Kommissioun kéint den EU-Memberstaate wuel hëllefen, den Impakt vun den héije Präisser op d'Mënschen anzeschränken, ma primär wär et un den eenzelen nationale Regierungen, fir elo déi néideg Mesuren ze ergräifen.

Déi europäesche Gewerkschaftsvereenegung ETUC hat am September scho gewarnt, datt iwwer 2,7 Millioune Mënschen an Europa et sech net leeschte kéinten, fir hir Wunnenge richteg ze wiermen, obwuel si eng Aarbecht hätten.

EU wëll Stéit virun ze héije Präisser schützen

Europäesch Stéit an Entreprisë sollen der EU-Kommissioun no esou séier wéi méiglech virun der rasanter Hausse vun den Energiepräisser geschützt ginn. D'Energiekommissärin Kadri Simson huet dofir ënnert der Woch eng sougenannt Toolbox mat Mesurë virgestallt, déi d'EU-Memberstaaten notze kënnen, ouni géint europäesch Reegelen ze verstoussen.

Ënnert anerem huet d'Kommissioun direkt Hëllefen, Steiererliichterungen a Subventioune fir kleng Entreprisë virgeschloen. Et sollen awer och mëttelfristeg Léisunge kommen, fir den europäeschen Energiemaart méi robust ze maachen.

Verschidden EU-Memberstaaten hu scho Mesuren ergraff. Frankräich deckelt bis Abrëll de Präis vu Stroum a Gas a verdeelt Bongen: 100 Euro fir sechs Millioune besonnesch bedierfteg Stéit.

Spuenien huet bis op Weideres d'TVA um Stroum erofgesat. De spuenesche Ministerpresident Pedro Sanchez fuerdert doriwwer eraus och eng europäesch Léisung.

Ma net alleguer d'EU-Staate gesinn dat esou. Hëllefe fir Stéit sinn national Dossieren, an net Saach vun der EU, sou déi finnesch Finanzministesch Annika Saariko. Ausserdeem wär an hirem Land d'Situatioun net esou schlecht.

D'Hausse vun den Energiepräisser a méiglech kuerzfristeg Reaktioune wäerten och Thema um EU-Sommet en Donneschdeg an e Freideg zu Bréissel sinn.