Wéi et vun offizieller Säit heescht, geet d'Zuel vun Asyldemanden däitlech an d'Luucht, virun allem aus Afghanistan.

D'Zuel vun Demandeur-d'asillen an der Europäescher Unioun geet der EU-Asylautoritéit EASO no däitlech an d'Luucht, och wéinst engem neien Héchststand vun afghaneschen Demandeur-d'asillen. D'Direktesch vun der EASO Nina Gregori huet den Zeitunge vun der Funke Mediengruppe gesot, datt d'EU-Staaten am August ronn 56.000 Fäll registréiert hätten. Dat ass eng Hausse vu 40 Prozent géintiwwer dem August zejoert.

Den August ass deen drëtte Mount mat enger däitlecher Hausse vun Asyldemanden. "Mir sinn an Europa domadder bal nees um Niveau aus der Zäit viru Corona", sou d'Gregori nach.

Grënn fir d'Hausse wären d'Demanden, déi vun Afghanen no der Loftbréck-Evakuéierung aus Kabul gestallt géinge ginn - an d'Demandë vun Afghanen, déi scho méi laang an Europa géinge liewen an elo eng weider Kéier Asyl ufroe géifen.