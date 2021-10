Beim europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg gëtt de Freideg géint déi ugeuerdent Ofschaltung vun engem Kuelekraaftwierk a Polen protestéiert.

E Freideg ass eng gréisser Protestaktioun um Kierchbierg, fir déi schonn de Mëttwoch éischt Preparatioune lafen. Ronn 2000 Gewerkschaftler aus Polen gi sech erwaart, déi géint d'Decisioun vum Europäesche Geriichtshaff protestéieren, datt d'Kueleminn Turow no enger Beschwerd aus Tschechien virleefeg soll zougemaach ginn.

De Geriichtshaff hat Polen dëst Joer zu enger héijer Geldstrof verurteelt, well Warschau Kuelekraaftwierk un der däitsch-tschechescher Grenz net wéi virgeschriwwen am Mee gestoppt hat. D'polnesch Regierung hat sech géint de Stopp am Kuelewierk gewiert - Turow géing d'Leit an der Regioun mat Aarbecht versuergen a wier wichteg fir d'Stroumproduktioun.

D'Direction de l'aviation civile huet am Kontext mat dem Protest matgedeelt, datt et de Freideg verbueden ass, iwwer den europäeschen Institutiounen an och soss ronderëm mat Dronen ze fléien.