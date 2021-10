Vill gëtt vun Nohaltegkeet geschwat, a Verbindung mam Klimawiessel. Eng wichteg Roll spillt awer och d'Thema Liewensmëttel a besonnesch d'Landwirtschaft.

En Dënschdeg den Owend gouf am Europaparlament d'Strategie "Farm to fork" - "Vum Bauerenhaff op den Dësch" - mat grousser Majoritéit gestëmmt. Als Rapportrice fir déi Gréng war d'Lëtzebuerger EU-Deputéiert Tilly Metz an de ganze Prozess agebonnen. A Si ganz frou iwwert dëse Vott, deen elo d'Méiglechkeet bitt, legislativ eppes um Liewensmëttelsystem ze änneren. Virgesinn sinn ënner anerem eng Reduktioun vun den Antibioticken, vun de Pestiziden ëm 50 Prozent an och eng anerer Positioun vis-à-vis vun der Déierenhaltung. Déi gréng Deputéiert gëtt awer och zou, datt de Rapport net perfekt ass.

"Et ass awer eng kloer Victoire, well hei e ganz staark Zeeche gesat gëtt, datt och d'Landwirtschaft, déi ganz Liewensmëttelketten zu ronn 30 Prozent vun den Emissioune bäidréit. Also e Bekenntnis, datt mer an der Landwirtschaft an och an der Produktioun vun eise Liewensmëttel eng ekologesch Transitioun maache mussen.".

D'Strategie "Farm to fork" soll bis 2030 ëmgesat ginn.

Schreiwes

Pressebriefing

„Farm-to-Fork“-Strategie: für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem

Gestern Abend hat das Europaparlament über seinen Bericht zur "Farm to Fork"-Strategie abgestimmt, an dem Frau Metz als grüne Schattenberichterstatterin mitgearbeitet hat. Der Bericht wurde mit einer großen Mehrheit angenommen.

Frau Metz kommentiert: "Die Wissenschaft macht deutlich, dass eine Veränderung der Lebensmittelindustrie dringend notwendig ist. Mit dieser Strategie haben wir die Möglichkeit, diese Veränderung hinzu einem nachhaltigen und fairen Lebensmittelsystem zu realisieren. Ich bin erleichtert, dass die meisten meiner Kolleg*innen bei den gestrigen Abstimmungen daran gedacht haben, dass wir mit diesem Text Landwirt*innen beim Wandel hin zum nachhaltigen Landbau aktiv unterstützen und Bürger*innen eine gesunde und nachhaltige Ernährung ermöglichen können."

Weitere Informationen hier.