Polnesch Gewerkschaftler an Demonstranten hu sech wéinst engem Geriichtsurteel um Kierchbierg virum Europäesche Geriichtshaff versammelt.

Schonn am Mee 2021 gouf Polen opgefuerdert d'Kueleminn Turow zouzemaachen. D'Wierk steet a Polen direkt un der tschechecher Grenz. Tschechien huet kritiséiert, dass de polneschen Ëmweltministère de Betrib vun der Kueleminn bis 2026 verlängert huet, obwuel déi néideg Etüden iwwert d'Auswierkungen op d'Ëmwelt net virleien. Dofir hu si géint Polen geklot. Den 20. September 2021 dann d'Urteel vum Europäesche Geriichtshaff: Polen muss all Dag 500.000 Euro Strof un d'Europäesch Kommissioun bezuelen. Dat esoulaang wéi si hir Aktivitéiten zu Turow net astellen.

D'Urteel vum Europäesche Geriichtshaff ass de Grond wisou sech Schätzunge vun der Police no eng 1.500 Demonstranten um Kierchbierg virum Geriichtshaff versammelt hunn.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Serge Pauly (RTL) Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Fir Polen ass kloer: Et wëll een d'Kueleminn net zoumaachen. Turow wier e wichtegen Employeur an dëser Géigend. Ze vill Aarbechtsplaze wieren dovun ofhängeg. Dobäi kënnt, dass Turow immens wichteg fir d'Stroumproduktioun an der Regioun wier, sou d'Polnesch Regierung.

Schonn am Virfeld hunn d'Autoritéite mat op d'mannst 2.000 Demonstrante gerechent. Dofir lafen zënter dem Mëttwoch Preparatioune virum Geriichtshaff. Eng 840 Poliziste suergen op der Manifestatioun fir d'Sécherheet. Dorënner och ronn 100 Belsch Polizisten als Verstäerkung.